Kazan Digital Week - 2020

21-24 сентября 2020 года Кабинет Министров Республики Татарстан при поддержке Правительства Российской Федерации проводит международный форум Kazan Digital Week — 2020.

Ключевая идея форума — достижение максимального научного и экономического эффекта общения специалистов в удалённом формате. В программе форума — панельные дискуссии и круглые столы, выставка действующих образцов автономных транспортных средств, технические туры по производствам и лабораториям, экскурсионные туры по Казани, финал летней серии хакатонов Digital Superhero.

Форум пройдёт по нескольким тематическим направлениям:

Интеллектуальные транспортные системы

­ Кибербезопасность нового времени

­ Экосистема финтех

­ Инновации, интегрированные в бизнес

Ситуационные центры

Организаторы форума приглашают к участию всех, кто проявляет интерес к перспективам развития и внедрения цифровых интеллектуальных технологий в странах восточно-европейского, азиатского регионов, в Российской Федерации и Республике Татарстан.

Подробная информация о событии, условиях регистрации, участия и публикации материалов, а также доступные модели аудио-видеоконтента представлены на сайтах kazandigitalweek.ru / kazandigitalweek.com.

Международный форум Kazan Digital Week — 2020 проводится оргкомитетом, созданным для подготовки Первого Центрально-Восточного конгресса по ИТС. В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 принято решение перенести конгресс на 2022 год.

В период с 2010 по 2018 годы Кабинет Министров Республики Татарстан провёл пять международных научно-практических конференций по проблемам безопасности жизнедеятельности и интеллектуальным транспортным системам. Соорганизатором конференций выступала ассоциация ЭРТИКО — ИТС Европа, объединяющая ведущих разработчиков, производителей и дистрибьюторов беспилотного транспорта и компонентов автономной дорожной инфраструктуры.

