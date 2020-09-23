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США расширили санкции против России

18:17, 23.09.2020 1
США расширили санкции против России
Фото: Pixabay

Власти США расширили санкции против России. Новые ограничения вводятся в отношении шести физических и двух юридических лиц из РФ.

mil.ru

Санкционные списки связаны с вмешательством в выборы, деятельностью в киберсфере и ситуацией на Украине, говорится на сайте американского Минфина.

Кроме россиян в список попали несколько базирующихся в Финляндии компаний и один гражданин Финляндии, сообщает ТАСС.

Ранее в России расширили черный список невъездных граждан Евросоюза.

ОбществоЭкономикаВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 23 сен
    Нужно в России провести выборы президента для США. Тогда не будет разговоров понапрасну.
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