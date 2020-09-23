США расширили санкции против России

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Власти США расширили санкции против России. Новые ограничения вводятся в отношении шести физических и двух юридических лиц из РФ.

mil.ru

Санкционные списки связаны с вмешательством в выборы, деятельностью в киберсфере и ситуацией на Украине, говорится на сайте американского Минфина.

Кроме россиян в список попали несколько базирующихся в Финляндии компаний и один гражданин Финляндии, сообщает ТАСС.



Ранее в России расширили черный список невъездных граждан Евросоюза.

