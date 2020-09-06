Захарова ответила на заявление Германии о расследовании дела Навального

МИД России ответил на требования Германии начать расследование по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что пока Москва не уверена, что Германия не ведет двойную игру.

В ответ на требование начать расследование Захарова предложили ответить Берлину на запрос российской Генпрокуратуры. По словам представителя МИД РФ, ведомство направило запрос еще 27 августа

«Где же эта «срочность», на которой вы настаиваете? Ее очень не хватает именно немецкой стороне, судя по заявлениям профильного отдела в управлении юстиции Берлина, который только «изучает запрос, а решение об одобрении будет приниматься в случае необходимости по согласованию с компетентными федеральными органами». Не направляя ответ, Берлин тормозит процесс расследования, к которому призывает. Специально? — цитирует Захарову «РИА Новости».

Напомним, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ожидает от Москвы действий по делу Навального. В противном случае Берлин поставит вопрос об ответных мерах.

