Матвиенко: Конституция забетонировала государственный суверенитет
Сегодня на выступлении президента России, приуроченном к открытию осенней сессии Совфеда, его председатель Валентина Матвиенко заявила, что Конституция страны забетонировала суверенитет и статус социального государства.
Она обратила внимание, что в такое напряженное время особо важно сохранить доверие между государством и обществом: «Выбранная ветка на здоровую государственную интровертность — это верный выбор».
Матвиенко также отметила, Россия справилась с коронавирусной инфекцией лучше других: «Наша страна достойно прошла, вы об этом уже сказали, через испытание коронавирусом».
По ее словам, несмотря на санкции, страна продолжает поступательно развиваться.
«У сенаторов позитивный настрой на работу», — заключила Матвиенко.
Ранее председатель Совфеда высказала мнение, что Путин поднял страну с колен, обеспечил поступательное развитие разрушившейся в то время экономики, воссоздал боеспособную эффективную армию, вернул России ее роль на международной арене.
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