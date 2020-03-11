Матвиенко заявила, что Путин поднял Россию с колен и имеет право идти на новый срок

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что президент РФ Владимир Путин многое сделал для страны и должен иметь право снова баллотироваться на пост главы государства.

«Владимир Владимирович должен иметь право пойти на новые всенародные конкурентные выборы. Воспользуется он этим правом в 2024 году или нет, решать, конечно, ему. Но сама возможность участвовать в выборах у него должна быть. А у граждан должно быть право выбора», — заявила она на заседании Совфеда при обсуждении закона о поправках в Конституцию.

По ее словам, следует отдать должное тому, что было сделано для развития страны Путиным за 20 лет.

«Он поднял, можно сказать, страну с колен, обеспечил поступательное развитие разрушившейся в то время экономики, воссоздал боеспособную эффективную армию, вернул России ее роль на международной арене. А главное, мне кажется, — вернул стране и ее гражданам достоинство. Сегодня наш президент признан в мире одним из ведущих мировых лидеров, и это факт», — передает «Интерфакс» ее слова.

Напомним, сегодня Совет Федерации одобрил закон об изменениях в Основной документ страны. В числе поправок — возможность действующему президенту баллотироваться на новый срок в 2024 году.

