Минниханов обсудил с главой Алтая разведение снежных барсов и организацию Сабантуя

Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписали дорожную карту по Соглашению о сотрудничестве между двумя регионами. Они обсудили многие вопросы, в том числе восстановление популяции снежного барса и проведение Сабантуя.

«Общими усилиями будем создавать Центр по изучению редких видов кошек», — передает слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Он также подчеркнул, что Алтай является прародиной тюрков и республики продолжат сотрудничество в научной и культурной сферах.

Хорохордин рассказал, что для республики наибольший интерес представляют продвижение туризма и опыт Татарстана в создании и развитии особых экономических зон и промпарков.

Он пригласил Минниханова на празднование 30-летия Республики Алтай в 2021 году и предложил организовать там в том же году Сабантуй. Президент Татарстана принял приглашение и пообещал рассмотреть возможность организации татарского праздника.