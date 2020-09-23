Путин: наша основная задача — борьба с бедностью в стране

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Сегодня на выступлении в Кремле президента перед сенаторами президент России Владимир Путин подчеркнул, что одной из ключевых задач российской власти является снижение бедности в стране. По словам главы государства, эта проблема затрагивает миллионы людей.

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Путин заявил, что будут использоваться возможности бюджета страны для направления средств на поддержку населения, чтобы помочь людям преодолеть трудные жизненные ситуации.

Продолжится адресная социальная поддержка семей с низкими доходами.

Программа социального контракта будет реализовываться со следующего года по всей стране. Ежегодно в регионы будут направляться более 26 млрд рублей.

Ранее Путин заявил, что в России более 70% граждан относятся к среднему классу.

