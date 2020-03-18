Путин заявил, что 70% граждан России относятся к среднему классу

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин заявил, что в России более 70% граждан относятся к среднему классу. Просто средний класс в России отличается от европейского.

Президент России в интервью проекта «20 вопросов Владимиру Путину» отметил, что «средний класс в каждой стране разный». По подсчетам Всемирного банка, в России 70% граждан относятся к среднему классу — это люди, доходы которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда, передает ТАСС.

«Он [средний класс] у нас есть, наша задача в том только заключается, чтобы укреплять этот средний класс и наращивать [его] доходы», — сказал Путин.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил об угрозе мирового кризиса и роста бедности в России.

