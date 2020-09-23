Стартовал прием заявок на кинопремию «Алтын тәлинкә»

Фото: Максим Платонов (архив)

Начался прием заявок на участие во II Межрегиональной кинопремии «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка»). К участию приглашаются молодые кинематографисты из регионов России, работающие в самых разных жанрах: полнометражное игровое и документальное кино, анимация и короткометражки. Победители награждаются в каждой номинации. Главный приз в 500 тыс. рублей получает полнометражный игровой фильм. В этом году им стала картина «Глубокие реки» Владимира Битокова из Кабардино-Балкарии. Всего в первой премии приняли участие более 300 работ из 20 регионов.

— Мы вдохновлены на проведение следующей кинопремии и намерены ее улучшить. Например, мы хотим увеличить призовой фонд (в этом году он составил 1,3 млн рублей), добавив новую номинацию. Благодаря новым условиям постпандемийного пространства, мы вместо одного мероприятия провели пять. Но это пошло только на пользу премии — мы получили новый опыт и расширили границы кинопремии. Мы взаимодействовали с министерством молодежи РТ. Это был наш первый опыт совместной работы. Этот «первый блин» оказался не только не комом, он был классным, сладким и стильным. Очень бы хотелось это сотрудничество продолжить, — рассказала корреспонденту «Реального времени» директор кинопремии «Алтын тәлинкә» Альбина Нафигова.

Премия учреждена в Казани, поэтому и церемонии вручения походят здесь, в столице Татарстана. Причем награждение растянуто во времени на два этапа. Первый — вручение приза зрительских симпатий. Само зрительское голосование начнется 15 октября, а награждение пройдет 27 декабря. Год назад награду в 300 тыс. рублей забрал фильм башкирских документалистов «Первая республика». Основной блок наград по результатам работы экспертного жюри придется традиционно на День российского кино, который отмечается 27 августа. Однако будет это уже в следующем, 2021 году.

Заявки принимаются на сайте премии. Автором и инициатором кинопремии выступает Дирекция по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино». Проект реализуется при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.