Казанский Кремль ответил Артемию Лебедеву на обвинения в излишней самостоятельности

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В казанском Кремле прокомментировали высказывание дизайнера Артемия Лебедева о том, что Татарстан «хочет поиграть в самостоятельность».

«Мне кажется, это уже моветон рассуждать вообще на эту тему. Республика Татарстан — один из самых успешных промышленных и экономических центров РФ, жители республики Татарстан, наши татарстанцы, вносят огромный вклад ежедневно своим трудом в укрепление целостности и силы нашей общей страны Российской Федерации», — заявила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

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Ранее Лебедев обратил внимание на открытие Большого Казанского кольца и объяснил его желанием Татарстана получить больше самостоятельности: «Мне кажется, что ребята слишком сильно топят за национальную идентичность, слишком сильно топят в национальную Конституцию, в язык и вообще во всякую обособленность».

На это высказывание уже отреагировал муфтий республики Камиль Самигуллин, пригласив дизайнера в Казань и пообещав показать тому, насколько дружно сосуществуют здесь разные народы и разные религии.