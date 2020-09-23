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Казанский Кремль ответил Артемию Лебедеву на обвинения в излишней самостоятельности

11:54, 23.09.2020 2
Казанский Кремль ответил Артемию Лебедеву на обвинения в излишней самостоятельности
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В казанском Кремле прокомментировали высказывание дизайнера Артемия Лебедева о том, что Татарстан «хочет поиграть в самостоятельность».

«Мне кажется, это уже моветон рассуждать вообще на эту тему. Республика Татарстан — один из самых успешных промышленных и экономических центров РФ, жители республики Татарстан, наши татарстанцы, вносят огромный вклад ежедневно своим трудом в укрепление целостности и силы нашей общей страны Российской Федерации», — заявила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Фото: youtube.com / скриншот

Ранее Лебедев обратил внимание на открытие Большого Казанского кольца и объяснил его желанием Татарстана получить больше самостоятельности: «Мне кажется, что ребята слишком сильно топят за национальную идентичность, слишком сильно топят в национальную Конституцию, в язык и вообще во всякую обособленность».

На это высказывание уже отреагировал муфтий республики Камиль Самигуллин, пригласив дизайнера в Казань и пообещав показать тому, насколько дружно сосуществуют здесь разные народы и разные религии.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 23 сен
    Народы действительно в Поволжье в общем и в РТ в частности живут уже многими веками дружно.
    С времен Хазарского каганата.
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  • Анонимно 23 сен
    кому-то плохо оттого, что другим хорошо. А идентичность чем плоха? Лучше ух , чем безликость
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