У «Татнефти» появилась «внучка», специализирующаяся на льняном производстве
В понедельник у «Татнефти» появилась «внучка», зарегистрированная в Вологодской области, — ООО «ВЛП» («Вологодское льняное производство»). Компанию создало ООО «Татнефть-Транс».
«Дочка» «Татнефти» владеет 99,9% уставного капитала новой компании. Его размер составляет 10 млн рублей, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».
Основным видом деятельности указано «Выращивание волокнистых прядильных культур». Зарегистрировано ВЛП в Череповце. Директор — Алексей Есипов.
ООО «Татнефть-Транс» появилось в 2002 году и занимается перевозками нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом.БизнесПромышленностьНефть Татарстан
комментарии