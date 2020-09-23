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У «Татнефти» появилась «внучка», специализирующаяся на льняном производстве

11:43, 23.09.2020 1
У «Татнефти» появилась «внучка», специализирующаяся на льняном производстве
Фото: пресс-служба «Татнефти»

В понедельник у «Татнефти» появилась «внучка», зарегистрированная в Вологодской области, — ООО «ВЛП» («Вологодское льняное производство»). Компанию создало ООО «Татнефть-Транс».

«Дочка» «Татнефти» владеет 99,9% уставного капитала новой компании. Его размер составляет 10 млн рублей, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».

Фото: google.com/maps / скриншот

Основным видом деятельности указано «Выращивание волокнистых прядильных культур». Зарегистрировано ВЛП в Череповце. Директор — Алексей Есипов.

ООО «Татнефть-Транс» появилось в 2002 году и занимается перевозками нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом.

БизнесПромышленностьНефть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 23 сен
    А зачем зарегистрировали предприятие в Вологде. Тогда она там и будет налоги платить...
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