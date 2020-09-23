В Казани задержали женщину, которая 4 года находилась в федеральном розыске

Фото: пресс-служба Росгвардии

Вечером 22 сентября в Казани задержали жительницу Зеленодольского района Татарстана, которая четыре года находилась в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по РТ.

На улице Тинчурина женщина, заметив патрульный экипаж, ускорила шаг и попыталась скрыться во дворах. Сотрудники Росгвардии проверили ее по оперативной базе.

Они выяснили, что 29-летняя уроженка Зеленодольска 4 года назад получила условный срок за угрозу убийством и умышленное причинение легкого вреда здоровью и не встала на регистрацию в надзорном органе. За это в июне 2016 года УФСИН РФ объявили ее в федеральный розыск.

Злоумышленнице грозит реальное лишение свободы.



Напомним, что в этом месяце полиция в 12 населенных пунктах Татарстана задержала 28 человек, находящихся в федеральном розыске.

