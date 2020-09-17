За сутки полицейские Татарстана задержали 28 человек, находящихся в федеральном розыске

За прошедшие сутки сотрудники полиции Татарстана задержали 28 человек, находящихся в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Задержания проводились в 12 населенных пунктах республики, в частности в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Заинске.

Среди задержанных 52-летняя жительница Казани, разыскиваемая за кражу, и женщина из Нурлатского района, находящаяся в федеральном розыске за неуплату алиментов. Также сотрудники полиции задержали 58-летнюю нижнекамку, умышленно причинившую вред здоровью средней тяжести.



В июне полиция Казани задержала предполагаемого вора имущества из автомобилей, который находился в федеральном розыске.

