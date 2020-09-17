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За сутки полицейские Татарстана задержали 28 человек, находящихся в федеральном розыске

11:37, 17.09.2020
За сутки полицейские Татарстана задержали 28 человек, находящихся в федеральном розыске
Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки сотрудники полиции Татарстана задержали 28 человек, находящихся в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Задержания проводились в 12 населенных пунктах республики, в частности в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Заинске.

Среди задержанных 52-летняя жительница Казани, разыскиваемая за кражу, и женщина из Нурлатского района, находящаяся в федеральном розыске за неуплату алиментов. Также сотрудники полиции задержали 58-летнюю нижнекамку, умышленно причинившую вред здоровью средней тяжести.

В июне полиция Казани задержала предполагаемого вора имущества из автомобилей, который находился в федеральном розыске.

Общество Татарстан
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