Татарстанец продает квартиру в Коми за один рубль
Житель Татарстана выставил на продажу квартиру в поселке городского типа Воршагор Республики Коми за один рубль. Объявление опубликовано на портале «Авито».
Это «однушка» площадью 30 кв. м. в пятиэтажном панельном доме.
В объявлении сказано, что владелец живет в другом городе, квартира ему не нужна, и он действительно отдает ее за рубль.
Ранее «Реальное время» сообщало, почему в Татарстане дорожают новостройки.НедвижимостьОбщество Татарстан
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