Татарстанец продает квартиру в Коми за один рубль

Житель Татарстана выставил на продажу квартиру в поселке городского типа Воршагор Республики Коми за один рубль. Объявление опубликовано на портале «Авито».

Это «однушка» площадью 30 кв. м. в пятиэтажном панельном доме.

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В объявлении сказано, что владелец живет в другом городе, квартира ему не нужна, и он действительно отдает ее за рубль.



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