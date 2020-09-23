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Татарстанец продает квартиру в Коми за один рубль

09:28, 23.09.2020
Татарстанец продает квартиру в Коми за один рубль
Фото: ru.wikipedia.org

Житель Татарстана выставил на продажу квартиру в поселке городского типа Воршагор Республики Коми за один рубль. Объявление опубликовано на портале «Авито».

Это «однушка» площадью 30 кв. м. в пятиэтажном панельном доме.

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В объявлении сказано, что владелец живет в другом городе, квартира ему не нужна, и он действительно отдает ее за рубль.

Ранее «Реальное время» сообщало, почему в Татарстане дорожают новостройки.

НедвижимостьОбщество Татарстан
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