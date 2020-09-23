Казанский судья станет зампредом Верховного суда России

Заместителем председателя Верховного суда (ВС) России станет Юрий Глазов, возглавлявший Арбитражный суд Поволжского округа в Казани более 7 лет. Этот пост стал вакантным из-за отставки Василия Нечаева. Об назначении сообщает «Коммерсант».



Глазов будет руководить судебной коллегией по гражданским делам. Комитет Совета Федерации вчера одобрил его кандидатуру. Казанский судья подал заявку на должность заместителя председателя в конце июля. Его кандидатуру в августе одобрила Квалификационная коллегия судей и президентская комиссия. Заседание Совета федерации по рассмотрению кандидатуры Глазова будет проходить в среду.

Ранее сообщалось о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда России — Василия Нечаева и Олега Свириденко.