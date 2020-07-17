Два заместителя главы Верховного суда РФ подали в отставку
В пятницу Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) намерена рассмотреть вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда России — Василия Нечаева и Олега Свириденко.
Сообщается, что поводом стали письменные заявления судей об отставке.
Заседание назначено на 9:30. Также на нем рассмотрят кандидатуру Ирины Подносовой на должность заместителя председателя Верховного суда, сообщается на сайте ВККС.
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