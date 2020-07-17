Новости общества

03:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Два заместителя главы Верховного суда РФ подали в отставку

02:33, 17.07.2020
Два заместителя главы Верховного суда РФ подали в отставку
Фото: Реальное время

В пятницу Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) намерена рассмотреть вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда России — Василия Нечаева и Олега Свириденко.

Сообщается, что поводом стали письменные заявления судей об отставке.

Заседание назначено на 9:30. Также на нем рассмотрят кандидатуру Ирины Подносовой на должность заместителя председателя Верховного суда, сообщается на сайте ВККС.

Ранее в Татарстане избрали семь мировых судей.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем