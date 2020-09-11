На КАМАЗе назначили нового главного инженера

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Главным инженером ПАО «КАМАЗ» стал 34-летний Алексей Титов. Он сменил на посту 62-летнего Александра Жданова. Об этом сообщают «Вести КАМАЗа» .

Титов с 2018 года работал генеральным директором «КАМАЗэнергоремонта» и заместителем главного инженера КАМАЗа по строительству. Женат, воспитывает троих детей.

Что касается Жданова, который работал главным инженером с 2012 года, то он перешел на должность консультанта аппарата при руководстве главного инженера блока первого замгендиректора — исполнительного директора КАМАЗа.