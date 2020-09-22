В Казани состоится бесконтактный сбор вторсырья на переработку

27 сентября в Казани пройдет бесконтактный сбор вторсырья на переработку. Пункт сдачи мусора будет работать по адресу пр.Победы, 141 с 9.00 до 13.00.

Для участия в акции нужно пройти онлайн-регистрацию по ссылке. Это связано с ограничением Роспотребнадзора: за один час пункт сможет принять не более 150 человек. Также организаторы напомнили о необходимости иметь с собой защитные маски и перчатки.

На переработку можно принести все виды фракций, кроме твердого пластика 6 PS (полистирол) и пластиковых игрушек. Участникам рекомендуют предварительно ознакомиться с информацией о расположении контейнеров по ссылке, а также с памяткой, размещенной в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что фандоматы планируют установить во всех школах Казани.

