Муфтий Татарстана саркастически отреагировал на требования о запрете ношения хиджаба в медколледже

Фото: ДУМ РТ

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин с сарказмом отреагировал на требование администрации колледжа в Екатеринбурге снять хиджаб студентке-мусульманке. Он опубликовал в Инстаграм иллюстрацию из мультфильма «Маша и медведь», где Мишка требует Машу снять платок, потому что у них «светский лес».

Под постом муфтий Татарстана выразился более чем однозначно: хиджаб не может причинять психологический дискомфорт пациентам. И раз уж в новой редакции Конституции есть упоминание Бога, то насколько правомерны подобные требования.

«Светскость учебного заведения — не аргумент: у нас и страна — светская, тем не менее ее Основной закон указывает на веру в Бога. К тому же светский — не значит атеистический. Светскость означает уважение по отношению ко всем вероисповеданиям и даже атеистическим мировоззрениям», — аргументировал муфтий Татарстана.

Ранее председатель Духовного управления мусульман Татарстана, муфтий Камиль Самигуллин продемонстрировал искусство владения татарской саблей.

