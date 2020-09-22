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«Ак Барс» по буллитам обыграл «Авангард» в матче КХЛ

21:42, 22.09.2020
«Ак Барс» по буллитам обыграл «Авангард» в матче КХЛ
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» по буллитам обыграл омский «Авангард» (2:1 б.) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Казанцы вышли вперед в середине первого тайма, когда передачу Никиты Дыняка от борта замкнул Станислав Галиев. Для форварда «Ак Барса» эта шайба стала уже пятой в сезоне, он набирает очки в шестой игре подряд.

Гости сравняли счет во втором периоде, когда Оливер Каски реализовал численное большинство. За оставшееся основное время матча команды больше не смогли распечатать ворота друг друга и встреча перешла в овертайм.

В дополнительное время победителя выявить также не удалось, а по буллитам точнее оказались хоккеисты «Ак Барса». Решающий бросок реализовал Александр Хованов.

Отметим, что в составе казанцев отсутствовал Данис Зарипов, а у гостей не играл вратарь Эмиль Гарипов.

«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
1:0 — Галиев (Дыняк, 12:57);
1:1 — Каски (Толчинский, 36:35);
2:1 — (победный буллит).

СпортХоккей Татарстан
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