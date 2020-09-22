«Салават Юлаев» без Ламсы и Гранлунда уступил дома «Сочи» в матче КХЛ

«Салават Юлаев» дома проиграл «Сочи» (2:3) в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Гости по ходу второго периода вели со счетом 3:0, благодаря голам Колготина, Галимова и Точицкого. До перерыва Маннинен отквитал одну шайбу, а Кугрышев в заключительной трети матча сократил отставание до минимума. В оставшиеся время уфимцы атаковали, но сравнять счет не смогли.

Отметим, что в составе «Салавата Юлаева» не играл нападающий Гранлунд, а также отсутствовал главный тренер Ламса. У обоих из них перед матчем обнаружили коронавирус.

И так тоже бывает. Уступаем «южанам» в упорном матче. Выводы — сделаем! pic.twitter.com/TlBPR1lZLS — ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) September 22, 2020

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сочи» (Сочи) — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы:

0:1 (09:43) — Дмитрий Колготин (Даниил Мироманов, Олег Погоришный);

0:2 (23:52) — Ансель Галимов (Никита Точицкий, Сергей Шмелев);

0:3 (32:49) — Никита Точицкий (Рафаэль Батыршин);

1:3 (33:05) — Сакари Маннинен (Александр Кадейкин, Тему Хартикайнен);

2:3 (49:40) — Дмитрий Кугрышев (Александр Кадейкин, бол.).