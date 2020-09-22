Путин призвал очистить мир от нелегитимных санкций

Президент России Владимир Путин впервые выступил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций в формате видеозаписи.

В своем выступлении глава государства заявил, что восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, потребует новых, нестандартных решений.

Также Владимир Путин призвал расчистить мировую торговлю от нелегитимных санкций. Он заявил, что освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы помочь восстановлению глобального роста и сокращению безработицы.



«По оценкам экспертов, полное или частичное сокращение занятости в мире во втором квартале этого года эквивалентно потере 400 миллионов рабочих мест, и нужно сделать все, чтобы такая безработица не стала застойной, чтобы люди вернулись к работе, могли обеспечивать свои семьи, а не оказались в тисках бедности, без перспектив в жизни», — уверен Путин.