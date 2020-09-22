В мечетях Татарстана запустят курсы по основам ислама и религиозному воспитанию

В мечетях Татарстана запустят курсы по основам ислама и религиозному воспитанию. Об этом сообщает ДУМ РТ.

Курсы стартуют с 1 октября. Бесплатные занятия пройдут в более чем 700 мечетях республики. Почти полторы тысячи преподавателей объяснят базовые религиозные знания. Предполагается, что занятия посетят около 25 тысяч верующих.

dumrt.ru

Программа религиозного воспитания рассчитана на три года. Уроки будут проходить по выходным, время занятий будет назначаться с учетом пожеланий слушателей. Сообщается также, что большинство курсов при мечетях предполагают раздельное обучение мужчин и женщин.



В медресе «Шамиль» при казанской мечети «Казан Нуры» курсы по исламу и основам арабского языка проходят в онлайн-формате. Занятия проводятся по понедельникам и средам с 18.00 до 20.00 на платформе ZOOM.

Ранее в Казанском кремле открылась выставка Коранов директора Камаловского театра.

