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Во вторник вечером пробки в столице Татарстана достигли семи баллов

18:43, 22.09.2020
Во вторник вечером пробки в столице Татарстана достигли семи баллов
Фото: yandex.ru/maps

Во вторник вечером пробки в столице Татарстана достигли семи баллов. Таковы данные сервиса «Яндекс.Карты».

Самый большой затор наблюдается по улице Вишневского, вплоть до моста «Миллениум». Традиционно стоят улицы Ершова, Пушкина, Щербаковкий переулок, Саид-Галеева с переходом в Бурхана Шахиди, Габдуллы Тукая.

В Советском районе Казани пробки на улице Гвардейской. Также ДТП привело к затору на улице Танковой.

ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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