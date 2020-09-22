Во вторник вечером пробки в столице Татарстана достигли семи баллов
Во вторник вечером пробки в столице Татарстана достигли семи баллов. Таковы данные сервиса «Яндекс.Карты».
Самый большой затор наблюдается по улице Вишневского, вплоть до моста «Миллениум». Традиционно стоят улицы Ершова, Пушкина, Щербаковкий переулок, Саид-Галеева с переходом в Бурхана Шахиди, Габдуллы Тукая.
В Советском районе Казани пробки на улице Гвардейской. Также ДТП привело к затору на улице Танковой.ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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