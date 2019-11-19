КХЛ представил «индекс силы»: «Ак Барс» — второй, «Нефтехимик» — девятый

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила рейтинг 12 самых ярких команд на сегодня.

Для этого был введен термин «индекс силы». Он показывает какие команды в настоящий момент находятся на ходу, обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии.

В десятку лучших команд вошли сразу две татарстанские команды. «Нефтехимик» расположился на 9-й строчке рейтинга. Нижнекамцы немного притормозили после 10-матчевой победной серии, поэтому оказались чуть ниже ожидаемого.

«Ак Барс» в рейтинге уступил лишь ярославскому «Локомотиву», который проводит сейчас качественный отрезок в чемпионате.

Напомним, ранее на сайте КХЛ официально открылась возможность голосовать за участников Матча всех звезд лиги.