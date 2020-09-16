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«Салават Юлаев» остался во главе Индекса силы КХЛ, «Ак Барс» — четвертый

15:44, 16.09.2020
«Салават Юлаев» остался во главе Индекса силы КХЛ, «Ак Барс» — четвертый
Фото: vk.com/hcsalavat

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обновила Индекс силы команд по итогам двух игровых недель.

Лидером рейтинга остался уфимский «Салават Юлаев», накануне одержавший пятую победу в сезоне. Следом идет омский «Авангард», уступивший в очном поединке команде из столицы Башкортостана.

Наибольший прогресс в таблице показал «Ак Барс». Казанский клуб прибавил семь позиций в рейтинге и поднялся на четвертую строчку в Индексе силы. Тройку лидеров замкнул московский ЦСКА.

Напомним, в четверг в Казани «Ак Барс» впервые в сезоне примет «Салават Юлаев». Ранее уфимцы одержали победу над нижегородским «Торпедо».

СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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