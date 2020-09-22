«Татнефть»: компания удивлена возможной отменой льгот по сверхвязкой нефти

Помощник гендиректора «Татнефти» Василий Мозговой рассказал, что компания удивлена возможной отменой льгот на добычу сверхвязкой нефти. Он подчеркнул, что компания продолжит дискуссию.

«Все-таки пока речь идет о возможных изменениях. Обсуждение продолжается. Мы со своей стороны напоминаем, что налогообложение, которое стимулирует добычу трудной нефти, ранее прошло большое обсуждение», — передает слова Мозгового «Интерфакс».

На конференции «Диалог с компанией Татнефть», организованной банком ВТБ, представитель татарстанской компании рассказал, что целью таких льгот является возможность продолжать производство, даже когда оно не рентабельно.

«И вдруг оказывается, что меры по поддержке таких проектов стали неэффективными. Инвестор в лице «Татнефти» удивлен», — сказал Мозговой.