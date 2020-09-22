Яруллин о вратаре «Авангарда» Гарипове: «На льду дружбы нет»

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин поделился ожиданиями от предстоящей игры против омского «Авангарда». Вероятнее всего, ворота гостей будет защищать давний друг казанского хоккеиста голкипер Эмиль Гарипов.

«Отличный матч, хорошая проверка для нас. Мы серьезно настраиваемся, как и всегда. У «Авангарда» мобильная, быстрая команда. Хорошая система и подбор игроков.

Общался ли с Гариповым перед матчем? Мы общались, созванивались. Посмотрим, кто будет играть. Я защищаю цвета «Ак Барса», он — «Авангарда». В этом плане дружбы на льду нет, только доброе соперничество», — сказал Яруллин.

Фото: ak-bars.ru

При этом защитник казанцев не стал выделять какого-то лидера в составе «Авангарда». По его словам, в омской команде есть много игроков, которые достойны особого внимания.

Отметим, что в составе «Авангарда» выступают четыре экс-игрока «Ак Барса» — вратарь Эмиль Гарипов, защитник Алексей Емелин, нападающие Иржи Секач и Алексей Потапов. Все четверо становились обладателями Кубка Гагарина вместе с казанским клубом.

Встреча против «Авангарда» состоится сегодня на льду «Татнефть Арены» и начнется в 19.00 по мск.