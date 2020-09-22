«Великий Болгар — 2020»: без конного турнира, но с бесплатным входом и четырехчасовым концертом

Фото: Михаил Козловский

Как изменились требования к безопасности и цена билета

В этом году фестиваль средневекового боя «Великий Болгар», традиционно проходивший летом, из-за пандемии был перенесен на осень. Мероприятие пройдет 26 и 27 сентября на территории Болгарского музея-заповедника.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции внесла и другие коррективы в организацию фестиваля. Как сообщила на сегодняшней пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель председателя Госкомитета РТ по туризму Екатерина Барабанова, на входе зрителей будут предупреждать о соблюдении необходимых требований безопасности, также им предложат надеть маски.

Помимо этого, «Великий Болгар» отказался от входных билетов, то есть посещение будет бесплатным (в прошлом году стоимость билета составляла 300—400 рублей за два дня). По словам организатора фестиваля, директора агентства «Путешествие в прошлое» Алексея Кокурина, такое решение было принято, «чтобы в этот тяжелый год люди поменьше тратились и могли приехать в большем количестве».

Как сообщила Екатерина Барабанова, на входе зрителей будут предупреждать о соблюдении необходимых требований безопасности, также им предложат надеть маски. Фото: tatar-inform.ru

К слову о посещаемости: Екатерина Барабанова подтвердила прибытие на фестиваль более 60 организованных групп туристов. В среднем в последние годы «Великий Болгар» собирает порядка 30—40 тыс. зрителей.

Как поменялась программа фестиваля

Перенос мероприятия на сентябрь, по признанию организаторов, наложил заметный отпечаток на его программу.

— У нас будут присутствовать три самые титулованные команды мира: «Западная башня» из Калининграда, «Старые друзья» из Петербурга и «Медвежья пядь». Все они представляют Россию, но являются непримиримыми соперниками. Нас ожидает хороший бой на центральном ристалище. Если бы не пандемия, у нас был бы турнир с иностранными бойцами, но у нас бы не было топовых российских пятерок, — озвучил подробности Алексей Кокурин.

Из новинок: появится площадка позднего средневекового фехтования, где разрешены колющие удары. Бойцы будут сражаться на шпагах, длинных мечах, рапирах, саблях, используя особую технику и более высокую скорость.

Из минусов: в этом году не состоится конный турнир. Но на фестивале будет огромное количество пеших боев. Организаторы усилили номинацию раннего Средневековья, а это красивые доспехи и другая боевая стать.

На чем не сказалась пандемия, так это на традиционном фаер-шоу. По словам Алексея Кокурина, его готовили с середины лета и оно обязательно состоится. Спикер уточнил, что зрители увидят «новую сказку, написанную специально для фестиваля».

Фото: tatar-inform.ru

Кого можно послушать и как добраться до площадки

— Мы подготовили концерт на четыре часа. У нас стандартно выступят московские коллективы, использующие средневековые инструменты, правда, в этом году будет привнесен элемент электронной музыки. Заявлены также татарстанские группы. Плюс концертную площадку дополнят ребята из Саратова, которые играют «средневековую дичь» — фолк в тяжелой обработке. Помимо этого, зрителям покажут целое шоу с участием средневекового театра, — рассказал Кокурин.

Также организаторы анонсировали проведение конкурсов и посоветовали зрителям запастись фотоаппаратами или видеокамерами для участия в них. Подробности обещают опубликовать уже завтра в соцсетях.

— Если говорить о транспортном вопросе, то в этом году так же будут курсировать автобусы, правда, из меньшего числа городов — отпал Альметьевск из-за отсутствия заявок. Расписание можно посмотреть на сайте фестиваля, — сообщил представитель компании-организатора.

«Не надо анализировать, кто выиграл тендер»

Отметим, что представление директора агентства «Путешествие в прошлое» Алексея Кокурина в качестве организатора фестиваля вызвало у нашего издания определенные вопросы, поскольку в сентябре стало известно, что вместо традиционного уже ООО «Путешествие в прошлое» тендер, объявленный ГБУ «Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник», выиграло казанское ООО «Альт-инвест».

— Тендеры можно выиграть, но надо еще провести фестиваль, — кратко прокомментировал ситуацию Кокурин.

В среднем в последние годы «Великий Болгар» собирает порядка 30—40 тыс. зрителей. Фото: Михаил Козловский

Более развернуто на вопрос «Реального времени» ответила заместитель председателя Госкомитета РТ по туризму Екатерина Барабанова.

— Мы понимаем, что есть исполнители, соисполнители. Любой, кто выигрывает тендер, заключает большое количество договоров на поставку оборудования и, естественно, на организацию самой технической части мероприятия. Поэтому в данном случае не надо анализировать, кто выиграл тендер. Самое главное, чтобы у нас было качественное проведение мероприятия, — заключила Барабанова.

Лина Саримова