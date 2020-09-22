Аналитики подсчитали, на сколько меньше тратили татарстанцы в апреле — июле

За семь месяцев 2020 года потребительский спрос в Татарстане сократился на 8,3%. В апреле — июле средние траты одного человека в республике составили 26,5 тысячи рублей в месяц.

Это на 4,8 тысячи рублей меньше, чем за тот же период 2019 года, сообщает «РИА Рейтинг». Республика оказалась на 63-м месте рейтинга.

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Агентство сообщает, что только в восьми регионах России потребительский спрос за январь — июль вырос: Чукотский автономный округ, Ленинградская, Тверская, Рязанская, Челябинская, Амурская Саратовская и Томская области.

Еще в двух он не изменился — это Калмыкия и Алтайский край. В остальных регионах спрос снизился.

Наибольшее падение наблюдалось в Северной Осетии (16,4%), Якутии (15,1%) и Приморском крае (13,1%).