В Татарстане через Каму проведут газопровод высокого давления

Сегодня в Казани состоялось подписание соглашения об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере газоснабжения на территории Татарстана.

По плану документа, регулируемая организация «Газотранспортная компания» обеспечит строительство, ввод и эксплуатацию распределительного газопровода высокого давления протяженностью 29,55 км с переходом через Каму. Он расположится от ГРС №2 (Центральная) Елабуги до объектов Нижнекамского промышленного узла.

Как сообщает пресс-служба президента РТ, соглашение призвано снизить использования резервных видов топлива при возникновении ограничений в системе газоснабжения Нижнекамского промышленного узла.

Документ подписали замруководителя ФАС РФ Андрей Цариковский, вице-премьер РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, гендиректор АО «Газпром межрегионгаз Казань» Ринат Сабиров и гендиректор ООО «Газотранспортная компания» Валерий Сазанов. На мероприятии присутствовал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Напомним, что в начале сентября президент РТ Рустам Минниханов запустил в Нижнекамске газопровод высокого давления ГРС №2 «Елабуга Центральная — ПАО «Нижнекамскнефтехим».

