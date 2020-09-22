Марат Хайруллин станет судьей Конституционного суда Татарстана

Фото: Инна Серова

Комитет Госсовета Татарстана рекомендовал избрать на должность судьи Конституционного суда РТ Марата Хайруллина.

nizhnekamsky.tat.sudrf.ru

Он в течение 12 лет занимал должность зампредседателя Верховного суда республики, а в настоящее время пребывает в почетной отставке.

Ранее «Реальное время» писало, что Комитет Госсовета РТ по законности и правопорядку рекомендовал назначить судьей Конституционного суда республики экс-уполномоченного по правам ребенка Гузель Удачину и Фаниса Мусина.