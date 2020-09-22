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Детский омбудсмен Гузель Удачина станет судьей Конституционного суда Татарстана

12:18, 22.09.2020
Детский омбудсмен Гузель Удачина станет судьей Конституционного суда Татарстана
Фото: Инна Серова

Кандидатуру уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан Гузель Удачиной рекомендовал сегодня Комитет Госсовета РТ на должность судьи Конституционного суда республики.

gossov.tatarstan.ru

Гузель Удачина с 2010 года занимала пост уполномоченного по правам ребенка, имеет два высших образования — юридическое и историческое.

Ранее «Реальное время» сообщало, что трое судей Конституционного суда РТ покинут состав суда в связи с истечением полномочий. Туда уже рекомендовали Фаниса Мусина, который с марта 2007 года по март 2019-го занимал должность председателя Вахитовского районного суда Казани.

ОбществоВласть Татарстан
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