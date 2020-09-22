Более миллиона геймеров получили бесплатную копию Football Manager 2020

Фото: Максим Платонов

Более одного миллиона подписчиков воспользовались бесплатной ссылкой на скачивание игры Football Manager 2020 в Epic Games Store. Об этом сообщил директор игры Майлз Джейкобсон.

По его словам, за первые 24 часа после начала акции ссылкой воспользовались около 500 тысяч пользователей. Показатель в миллион скачиваний был достигнут уже на третий день.

Акция продлится до 24 сентября.

Напомним, ранее стало известно о внесении киберспортивных занятий в учебную программу в российских школах.