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В Татарстане запустили сервис электронного документооборота для самозанятых

09:48, 22.09.2020
В Татарстане запустили сервис электронного документооборота для самозанятых
Фото: Василий Иванов

В Татарстане запустили мобильное приложение «Транскрипт» для самозанятых — оно позволяет загружать, получать, подписывать и отправлять документы в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Сервис также принимает входящие документы на подписание от заказчиков, показывает уведомления о новых полученных документах и сохраняет всю историю документооборота.

Для работы с приложением нужно загрузить или сфотографировать необходимый документ, выбрать заказчика, подписать документ электронной подписью DSS и отправить документы.

Сервис был представлен 19 сентября на форуме для самозанятых. В нем приняли участие около 100 самозанятых, которые разместили свою продукцию в 50 павильонах и на ярмарочной площадке в Горкинско-Ометьевском лесу.

ОбществоБизнес Татарстан
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