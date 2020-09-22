В Татарстане запустили сервис электронного документооборота для самозанятых
В Татарстане запустили мобильное приложение «Транскрипт» для самозанятых — оно позволяет загружать, получать, подписывать и отправлять документы в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Сервис также принимает входящие документы на подписание от заказчиков, показывает уведомления о новых полученных документах и сохраняет всю историю документооборота.
Для работы с приложением нужно загрузить или сфотографировать необходимый документ, выбрать заказчика, подписать документ электронной подписью DSS и отправить документы.
Сервис был представлен 19 сентября на форуме для самозанятых. В нем приняли участие около 100 самозанятых, которые разместили свою продукцию в 50 павильонах и на ярмарочной площадке в Горкинско-Ометьевском лесу.ОбществоБизнес Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым