В Татарстане запустили сервис электронного документооборота для самозанятых

Фото: Василий Иванов

В Татарстане запустили мобильное приложение «Транскрипт» для самозанятых — оно позволяет загружать, получать, подписывать и отправлять документы в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.



Сервис также принимает входящие документы на подписание от заказчиков, показывает уведомления о новых полученных документах и сохраняет всю историю документооборота.

Для работы с приложением нужно загрузить или сфотографировать необходимый документ, выбрать заказчика, подписать документ электронной подписью DSS и отправить документы.

Сервис был представлен 19 сентября на форуме для самозанятых. В нем приняли участие около 100 самозанятых, которые разместили свою продукцию в 50 павильонах и на ярмарочной площадке в Горкинско-Ометьевском лесу.