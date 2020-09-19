Фестиваль самозанятых в Казани: вязаная одеждка для кошек и собак, головоломки и «экипировка для начинающего йога»

20:00, 19.09.2020 51
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  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов
  • Василий Иванов

Сегодня в Казани, в Горкинско-Ометьевском лесу начался фестиваль самозанятых. В нем принимают участие около 100 самозанятых, они разместили свою продукцию в 50 павильонах и на ярмарочной площадке у центра CUBE. Это мыло ручной работы, товары для дома, продукты питания, чай, игрушки, украшения, изделия из дерева и многое другое. Гостей фестиваля поприветствовал первый заместитель министра экономики РТ Рустем Сибгатуллин.


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