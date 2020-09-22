В Казани на видео попало, как легковушка едва не опрокинула пожарный автомобиль

Фото: кадр видео из соцсетей

В Казани попало на видео ДТП с участием иномарки и пожарной машины. Видеозапись опубликована в соцсетях.

ДТП произошло накануне утром на улице Беломорской. На кадрах видно, что пожарный автомобиль движется через перекресток. В это время в заднюю часть грузовика на полной скорости влетает легковушка.

От удара грузовик накренился в сторону, однако водитель смог выровнять КАМАЗ.



Ранее во дворах казанских высоток начала появляться разметка для пожарной техники.

