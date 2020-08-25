Во дворах казанских высоток начали появляться разметки для пожарной техники — видео
В Казани во дворах начали появляться разметки для пожарных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РТ.
В качестве эксперимента первые две такие красно-белые разметки появились у подъездов двух жилых высотных домов по улице Декабристов №113 и 115 в Московском районе. В ведомстве считают, что разметка территории спецплощадки с установкой соответствующих знаков поможет пожарным проезжать к месту возгорания в высотном доме, особенно в ночное время.
«Наиболее уязвимыми в случае пожара являются жители высотных домов. Ограниченное количество путей эвакуации и высота накладывают свои сложности при проведении спасательных операций и тушении пожаров. Поэтому, — продолжил Фердинанд Тимурханов, — мы планируем установить место для спецплощадок вместе со знаками ПДД «Стоянка запрещена» во дворах 247 высотных домах, от 14 этажей и выше», — рассказал начальник Управления гражданской защиты Казанского исполкома Фердинанд Тимурханов.
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В будущем в исполкоме хотят добиться, чтобы подобные площадки во дворах закладывались на этапе строительстве многоэтажного дома.
Ранее Тимурханов анонсировал нанесение специальной разметки для проезда пожарных машин.
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