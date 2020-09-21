Эльмана Пашаева обвинили в мошенничестве с квартирой в Москве: глава СК поручил разобраться

Глава Следственного комитета России дал поручение проверить информацию о возможном мошенничестве лишенного статуса адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Московская семья около 20 лет обращается в правоохранительные органы с заявлением, что Пашаев обманным путем прописался в квартире, а затем приватизировал недвижимость и оставил женщину без жилья.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможных противоправных действиях Эльмана Пашаева», — говорится на сайте ведомства.

Ранее Минюст России потребовал лишить адвокатского статуса Пашаева, защищавшего на процессе Михаила Ефремова. Заслуженный артист РФ получил восемь лет колонии за ДТП со смертельным исходом. Сам Ефремов заявил, что Пашаев его подставил.

