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В Татарстане завершается строительство трех детских садов

20:58, 21.09.2020 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
В Татарстане завершается строительство трех детских садов
Фото: Госстронадзор Татарстана

В Татарстане завершается строительство трех детских садов, два из которых находятся в Казани. О ходе строительства рассказали в Госстройнадзоре Татарстана.

Детсады в жилых комплексах «Седьмое небо» и «Волжские просторы» в Казани находятся в высокой степени готовности. Инспекторы выявили незначительные недостатки, которые подрядчики обязались исправить в ближайшее время.

Детские сады построены по одному типовому проекту и рассчитаны на 220 мест. Общая площадь каждого — 3 738,7 кв. метра. Запроектировано 12 групп — шесть для ясельного возраста, шесть — для детей от 3 до 7 лет.

Третий детсад строится в Сабинском муниципальном районе. Учреждение рассчитано на 50 малышей. Строительные работы здесь завершены, в скором времени будет проведена итоговая проверка.

Строительство всех трех объектов ведется в рамках национального проекта «Демография».

Ранее в Госдуме предложили компенсировать плату за услуги частных детсадов.

Общество Татарстан
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