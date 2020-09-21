В Татарстане завершается строительство трех детских садов

Фото: Госстронадзор Татарстана

В Татарстане завершается строительство трех детских садов, два из которых находятся в Казани. О ходе строительства рассказали в Госстройнадзоре Татарстана.

Детсады в жилых комплексах «Седьмое небо» и «Волжские просторы» в Казани находятся в высокой степени готовности. Инспекторы выявили незначительные недостатки, которые подрядчики обязались исправить в ближайшее время.

Детские сады построены по одному типовому проекту и рассчитаны на 220 мест. Общая площадь каждого — 3 738,7 кв. метра. Запроектировано 12 групп — шесть для ясельного возраста, шесть — для детей от 3 до 7 лет.

Третий детсад строится в Сабинском муниципальном районе. Учреждение рассчитано на 50 малышей. Строительные работы здесь завершены, в скором времени будет проведена итоговая проверка.

Строительство всех трех объектов ведется в рамках национального проекта «Демография».



Ранее в Госдуме предложили компенсировать плату за услуги частных детсадов.

