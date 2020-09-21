В Госдуме предложили компенсировать плату за услуги частных детсадов

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил Минпросвещения РФ проработать вопрос выплаты компенсаций родителям, отдавшим детей в частные детские сады.

Он написал соответствующее письмо на имя министра просвещения Сергея Кравцова, в котором обратил внимание на конституционную гарантию общедоступного и бесплатного дошкольного образования, передает RT.

Федоров утверждает, что некоторые родители при этом не могут дождаться очереди в государственных детсадах. В итоге они вынуждены пользоваться услугами частных учреждений и тратить на это значительные средства.

«В целях реализации конституционного права детей на получение дошкольного образования прошу вас рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ в месяц в адрес семей, которые не смогли получить место в бюджетном дошкольном образовательном учреждении на момент достижения ребенком возраста, необходимого для поступления, и были вынуждены воспользоваться услугами платных дошкольных учреждений», — цитирует издание письмо депутата.

Ранее «Реальное время» составило рейтинг частных детских садов в Казани. Самым дорогим стал детсад «Бала Сити» с ежемесячной платой от 41,6 до 50 тысяч рублей.