На сельхозярмарку в Казань привезут гигантскую тыкву

На сельхозярмарку в Казань привезут гигантскую тыкву. Тыква весом в 50 кг приедет из Буинского района.

Вырастили гиганта жители района Айдар и Миляуша Камаловы. Они рассказали, что купили семена сорта «Гигант», однако не думали, что урожай окажется настолько большим: из четырех взошедших семян выросло 16 тыкв от 20 до 50 кг, передает rt-online.ru

Напомним, что в Казани по субботам проходят сельскохозяйственные ярмарки. «Реальное время» публиковало карту площадок — на которых можно купить фермерские продукты без наценки.



