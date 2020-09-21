Хуснуллин о Kazan Digital Week: «Будущее за такими технологиями, как «Умные города»

Фото: @maratkhusnullin_

Вице-премьер России Марат Хуснуллин опубликовал в своем инстаграм-аккаунте впечатления от участия в форуме Kazan Digital Week — 2020.

«Это очень важное мероприятие в развитии IT-технологий страны. Будущее за такими технологиями, как «Умные города, Интеллектуальные системы в транспорте, BIM технологии и их развитие необходимо для нашей страны!», — подписал пост Хуснуллин.

Напомним, что сегодня состоялся первый день форума Kazan Digital Week. На нем выступили президент Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, а также председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович и другие.

