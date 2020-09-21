В Татарстане судебные приставы арестовали Lexus 49-летнего должника

Фото: пресс-служба УФССП России по РТ

В Альметьевске судебные приставы арестовали Lexus 49-летнего должника. Об этом рассказали в пресс-службе судебных приставов.

Автомобиль искали по городу в течение двух дней. В итоге его нашли в одном из дворов города.

Мужчина задолжал налогов на сумму более 1,6 млн рублей. После изъятия авто было помещено на спецстоянку. Если должник не расплатится по налогам, автомобиль будет принудительно реализован.



Ранее казанец едва не лишился своего КАМАЗа за долги по налогам.

