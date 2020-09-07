Казанец едва не лишился своего КАМАЗа за долги по налогам

Фото: Пресс-служба УФССП России по РТ

Житель Казани едва не лишился КАМАЗа из-за долгов по налогам. Об этом рассказали в пресс-службе судебных приставов.

Мужчина задолжал налоги на сумму 1,3 млн рублей. В Вахитовском районном отделении судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании задолженности.

Приставы обнаружили КАМАЗ должника в самом центре Казани. После ареста техники мужчина незамедлительно полностью погасил долг.

Ранее приставы забрали автомобиль казанца за долг по алиментам в 0,5 млн рублей.

