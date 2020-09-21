В Татарстане от строительных отходов очистили пять гектаров земли

В Альметьевском районе Татарстана от строительных отходов очистили пять гектаров земли. Об этом рассказали в Минэкологии РТ.

Мусор от сборки и сноса зданий выявили инспекторы Юго-восточного территориального управления Минэкологии РТ по обращению граждан в деревне Новая Михайловка. Выяснилось, что земли находятся в аренде у ООО «Ново-Михайловка Р».

В отношении должностного лица был составлен протокол и выписан штраф в размере 10 тысяч рублей. Сейчас территория приведена в порядок. Предписание экологов устранено в срок.



Ранее в Советском районе Казани нашли свалку бетонных изделий.

