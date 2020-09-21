Хорошая погода вернется в Татарстан к середине недели

Гидрометцентр Татарстана опубликовал прогноз погоды до 24 сентября. Хорошая погода начнет восстанавливаться к середине недели.

Завтра республика будет располагаться в северо-западных воздушных потоках. Татарстан окажется в ложбине далекого северного циклона с центром над Мурманской областью. Синоптики прогнозируют дожди, местами небольшие, порывы ветра достигнут 15—18 м/с. Ночью температура воздуха понизится до +4—9 градусов, днем ожидается +12—17 градусов.

В среду Татарстан окажется под воздействием передней части гребня антициклона. Дождь возможен ночью, днем с ростом атмосферного давления осадков не ожидается. Сохранится порывистый ветер, температура воздуха составит +6—11 градусов ночью и +13—18 градусов днем.

В четверг влияние антициклона на территории Татарстана распространится. Осадков не ожидается, однако ночью и утром в отдельных районах возможен туман. При ясном небе ночью температуры воздуха понизятся до +3—8 градусов, местами заморозки, днем воздух прогреется до +15—20 градусов.

Синоптики считают, что сухая и малооблачная погода сохранится до конца текущей недели. Ночью температура воздуха будет держаться в пределах +3—8, днем — +16—21 градус.

