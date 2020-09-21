Председатель правления Ак Барс Банка Зуфар Гараев принял участие в церемонии открытия форума Kazan Digital Week 2020

Ак Барс Банк выступает организатором и официальным партнером Международного онлайн-форума Kazan Digital Week 2020. Банк курирует сессию «Экосистема финтех», собравшую экспертов российского и мирового уровней (18+).



Форум Kazan Digital Week открыл президент Татарстана Рустам Минниханов. В пленарном заседании «Цифровая трансформация. Вызовы и перспективы» приняли участие заместители председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко, первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, президент компании Huawei в регионе Евразия Эйден У и другие.



Президент РТ поблагодарил организаторов и участников за возможность совместно создать площадку научной, технической и коммерческой коммуникации разработчиков и пользователей технологий. Президент отметил традиционно высокие показатели республики в области цифровой трансформации, рассказал про реализуемые в Татарстане программы, в частности, отметил вклад Ак Барс Банка в эту сферу.

«Ак Барс Банк реализует проекты в сфере блокчейн, биометрии, внедряет систему быстрых платежей и другие сервисы», — отметил Рустам Минниханов.

После церемонии открытия прошел виртуальный обход по секциям форума, в котором также принял участие председатель правления Ак Барс Банка Зуфар Гараев.



На обходе Ак Барс Банк презентовал секцию «Экосистема финтех». В программе секции запланировано участие экспертов российского и международного уровней. Среди тем — как банки развивают бизнес с новейшими разработками, какие технологии помогают финансовым институтам внедрять принципы устойчивого развития и тренды гибких методов управления.



В программе форума секция «Цифровая трансформация финансового института», на которой эксперты обсудят факторы успеха программы цифровой трансформации компании и перспективы развития технологий Blockchain, OpenAPI, микросервисной архитектуры и другие темы.



Запланирована секция, посвященная искусственному интеллекту, — как технология применяется сейчас, какие у нее перспективы в будущем и как развивать компетенции в этом направлении.



Зарубежные спикеры выступят на секции, которую модерирует партнер Basinghall Partners Илья Вельдер. Речь пойдет об OpenBanking как новой бизнес-модели финансовых институтов.



Регистрацию на форум, который пройдет с 21 по 24 сентября, прошли уже более 7 тысяч участников.

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