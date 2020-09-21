Заместитель генпрокурора России проведет личный прием граждан в Казани

28 сентября в Казани заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев и прокурор Татарстана Илдус Нафиков проведут личный прием жителей республики.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, татарстанцы смогут проконсультироваться по проблемам права на получение своевременной и полной зарплаты. Прокуроры также ответят на вопросы, связанные со сферой ЖКХ и долевого строительства.

Прием пройдет в 9.00 в здании прокуратуры Татарстана (Казань, ул. Кремлевская, 14) и по видеосвязи из студий городских и районных надзорных ведомств республики.

15 сентября Нафиков и уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев провели совместный прием предпринимателей.

