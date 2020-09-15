Прокурор Татарстана и бизнес-омбудсмен РТ провели совместный прием предпринимателей

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Сегодня в казанском Кремле прокурор Татарстана Илдус Нафиков и уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев провели совместный прием предпринимателей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики в официальном инстаграм-аккаунте, свои обращения представили 24 предпринимателя. По всем жалобам прокурор Татарстана дал соответствующие поручения о проверке.

Ранее Абдулганиев на встрече с журналистами рассказал, что за 3 месяца работы, с марта по июнь, к нему поступило более 9,2 тыс. обращений.

